Amit Shah On Rahul Gandhi: 'राहुल गांधी थाईलैंड छुट्टी पर जाते हैं, मोदी सीमा पर दिवाली मनाते हैं', मधुबनी में बोले अमित शाह

Amit Shah On Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बिहार दौरे पर थे। अमित शाह मे मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बिहार और मधुबनी का विकास क्या राहुल गांधी कर सकते हैं। ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो हमारे सैनिकों के साथ सीमा पर दिवाली मनाते हैं।

#WATCH | Bihar: Addressing a public rally in Madhubani, Union Home Minister Amit Shah says, "Can Rahul Baba develop Bihar and Madhubani? 'Ye to thodi garmi badhte hi Bangkok Thailand Chhutti pe chale jate hain'... And PM Modi on the other hand, is celebrating Diwali on the… pic.twitter.com/9FoGaDSyUB