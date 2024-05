Maharashtra LS Polls 2024: नासिक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की जांच की

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की गुरुवार को नासिक के पंचवटी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। यह बात तब सामने आई है जब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया था कि शिंदे नासिक के लिए एक हेलीकॉप्टर में नकदी से भरे बैग ले गए थे। हालाँकि, शिंदे की सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया था। राउत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शिंदे नासिक में एक हेलीकॉप्टर से बाहर आ रहे हैं और उनके आसपास कुछ लोग बड़े बैग ले जा रहे हैं।

मीडिया से बातचीत के दौरान राउत ने कहा था, "अगर वे लोगों के समर्थन का दावा करते हैं, तो उन्हें मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे की आवश्यकता क्यों है... अधिकारियों के पास हमारे हेलीकॉप्टरों की जांच करने का समय है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।" गुरुवार को नासिक पहुंचने के बाद शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बड़े अंतर से नासिक लोकसभा सीट बरकरार रखेगी।

शिंदे यहां सेना उम्मीदवार और मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे के लिए प्रचार करने आए थे, जिन्होंने 2019 में राज्य मंत्री छगन भुजबल के भतीजे राकांपा के समीर भुजबल को लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। मूल पार्टियों में विभाजन के बाद अब शिवसेना और एनसीपी दोनों सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भागीदार हैं। शिंदे ने गोडसे के प्रचार के लिए आयोजित मोटरसाइकिल रैली में भी हिस्सा लिया था।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde's luggage was checked by Election Commission officers in Panchavati, Nashik. pic.twitter.com/1v1sBkNe4p