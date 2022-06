National Herald Case: ईडी के सामने कल फिर पेश होंगे राहुल गांधी, आज पूछताछ खत्म

Highlights हरीश रावत, जयराम रमेश और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है।

National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मंगलवार को फिर से ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से 8.30 घंटे की पूछताछ हुई है। नेशनल हेराल्ड जांच मामले में फिर से शामिल होंगे।

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत रघु शर्मा, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, अजय माकन, टीएस सिंह देव सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बैठक की।

कांग्रेस ने कथित धनशोधन के मामले में राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेशी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि उसने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में आतंक फैला दिया है।

गांधी ने पूर्वाह्न करीब 11 बजकर 10 मिनट पर मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के मुख्यालय में प्रवेश किया। इसके बाद कुछ संक्षिप्त कानूनी कार्यवाही पूरी की गई और उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। उनके प्रवेश के लगभग 20 मिनट बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई।

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें ईडी ने मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न करीब दो बजकर 10 मिनट पर जाने की अनुमति दी और वह अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे लौटे। यह जांच ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार पत्र के मालिकाना हक वाली ‘यंग इंडियन’ कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। ‘नेशनल हेराल्ड’ को ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस पर ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ का स्वामित्व है।

मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया कि राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी पर पार्टी के ‘सत्याग्रह’ को रोकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नयी दिल्ली इलाके में ‘अघोषित आपातकाल’ लगा दिया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में मार्च निकाला जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस के मार्च और ‘सत्याग्रह’ को देखते हुए पुलिस ने ‘24 अकबर रोड’ (कांग्रेस मुख्यालय) जाने वाले कई रास्तों पर अवरोधक लगा दिए थे और इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी। इसको लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय के निकट सिर्फ बुल्डोजर नहीं दिख रहा है।

