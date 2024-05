Narendra Modi In Gujarat: 'शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम ने कहा, यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है सरदार पटेल की भूमि से आए इस बेटे ने उस 370 को जमींदोज कर दिया

Narendra Modi In Gujarat: लोकसभा चुनाव के मद्दनेजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात में थे। यहां पीएम मोदी ने आणंद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के शहजादे पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही।

