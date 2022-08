मुंबई पुलिस को मिला 26/11 जैसे आतंकी हमले का धमकी भरा मैसेज, जांच जारी

Highlights पाकिस्तानी फोन नंबर से मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर 26/11 जैसे आतंकवादी हमले की धमकी भरा संदेश भेजा गया धमकी भरे मैसेज में कहा गया है कि भारत में 6 लोग योजना को अंजाम देंगे इस मैसेज के बाद सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट हो गई हैं

मुंबई: एक पाकिस्तान स्थित फोन नंबर से मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर शुक्रवार रात को 26/11 जैसे आतंकवादी हमले की चेतावनी वाला धमकी भरा संदेश भेजा गया था। धमकी भरे मैसेज में कहा गया है कि भारत में 6 लोग योजना को अंजाम देंगे। मामले में जांच जारी है। मुंबई पुलिस सूत्र ने यह जानकारी दी।

A threat message warning of a 26/11-like terrorist attack was sent to the WhatsApp number of Mumbai Police traffic control from a Pak-based phone number. The threat message states that 6 people will execute the plan in India. Probe underway: Mumbai Police source