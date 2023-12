MP CM Oath Ceremony: मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

Highlights आज मध्य प्रदेश में नये सीएम ने शपथ ले ली है मोहन यादव एमपी के नए सीएम हैं कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हुए

MP CM Oath Ceremony: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी आज प्रदेश को नया मुख्यमंत्री सौंप चुकी है। बीजेपी के नवनिर्वचित सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहें।

बीजेपी द्वारा अपनी असामान्य सीएम पसंद की घोषणा के साथ मुख्यमंत्रियों के नामों पर सस्पेंस खत्म होने के बाद, अब कैबिनेट बर्थ को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। मोहन यादव के अलावा, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है।

मध्य प्रदेश में आयोजित सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अन्य दिग्गज नेता समारोह में मौजूद रहें।

वहीं, छत्तीसगढ़ में भी आज ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब शाम के समय छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का शपथ ग्रहण होगा। इस दौरान पीएम मोदी समेत अन्य नेता भी सीधा एमसी से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे।

