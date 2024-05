SRH vs LSG: सनराईजर्स हैदराबाद ने एलएसजी को 10 विकेट से धोया, ट्रेविस हेड-अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़े गेंदबाज

Highlights सनराईजर्स हैदराबाद ने एलएसजी को 10 विकेट से धोया ट्रेविस हेड-अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़े गेंदबाज हेड 89 और अभिषेक 75 रन बनाकर नाबाद रहे

IPL 2024: सनराईजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 166 रन को सिर्फ 9.4 ओवरों में हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मात्र 16 गेंद में ही अर्धशतक जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी फिफ्टी ठोकी। दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे। हेड 89 और अभिषेक 75 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद ने पॉवर प्ले के 6 ओवर में 107 रन बना दिए। 6 ओवर में बनाए गए 107 रन आईपीएल इतिहास में पॉवर प्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सनराईजर्स हैदराबाद अब 14 अंको के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर आ गई है।

इससे पहले आयुष बडोनी और निकोलस पूरन के बीच पांचवें विकेट के लिये 99 रन की अटूट साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपर जाइंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में बुधवार को चार विकेट पर 165 रन बनाये । पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की शुरूआत खराब रही और 11 . 2 ओवर में चार विकेट 66 रन पर गंवा दिये थे । इसके बाद बडोनी ने 30 गेंद में 55 और पूरन ने 25 गेंद में 48 रन बनाये ।

