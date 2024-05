Lok Sabha election 2024 Phase 4: एनडीए और महागठबंधन में टक्कर, 5 सीट पर 13 मई को पड़ेंगे वोट, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मैदान में...

Highlights India Lok Sabha election 2024 Phase 4: 2014 में दरभंगा से भाजपा के टिकट पर कीर्ति झा आजाद तो 2019 में गोपालजी ठाकुर को जीत मिली थी। India Lok Sabha election 2024 Phase 4: बेगूसराय से 2014 में भाजपा के भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह जीते थे। India Lok Sabha election 2024 Phase 4: मुंगेर और समस्तीपुर में भी 2014 से एनडीए का कब्जा है।

India Lok Sabha election 2024 Phase 4: बिहार में तीन चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत चौथे चरण के लिए झोंक दी है। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला होना है। इसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट पर मतदान होगा। समस्तीपुर से लोजपा(रा) प्रत्याशी शांभवी चौधरी सबसे युवा उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में तीन लोकसभा क्षेत्रों उजियारपुर, बेगूसराय और दरभंगा लोकसभा सीट पर 10 वर्षों से भाजपा का कब्जा है। इसमें उजियारपुर में नित्यानंद राय जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। वहीं, दरभंगा और बेगूसराय लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। 2014 में दरभंगा से भाजपा के टिकट पर कीर्ति झा आजाद तो 2019 में गोपालजी ठाकुर को जीत मिली थी।

इसी तरह बेगूसराय से 2014 में भाजपा के भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह जीते थे। इसके साथ ही मुंगेर और समस्तीपुर में भी 2014 से एनडीए का कब्जा है। मुंगेर से 2014 में लोजपा की वीणा देवी ने जीत हासिल की थी। जबकि 2019 में जदयू के ललन सिंह जीतकर संसद पहुंचे। उसी तरह समस्तीपुर लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में लोजपा के टिकट पर स्व. रामचंद्र पासवान को जीत मिली थी।

उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में रामचंद्र के बेटे प्रिंस राज को जीते थे। इस बार प्रिंस को टिकट नहीं मिला है। चिराग पासवान ने प्रिंस की जगह पर शांभवी चौधरी को मैदान में उतारा है। शांभवी जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। जबकि पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की बहू भी हैं।

ऐसे में चौथे चरण में भी सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने जा रहा है क्योंकि यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। चौथे चरण में दरभंगा लोकसभा सीट पर भाजपा के गोपाल जी ठाकुर और राजद उम्मीदवार ललित यादव आमने सामने हैं। वहीं, उजियारपुर में भाजपा के नित्यानंद राय और राजद के आलोक मेहता के बीच मुकाबला होने जा रहा है।

उसी तरह समस्तीपुर में लोजपा(रा) की शांभवी चौधरी और कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं। बेगूसराय में भाजपा के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह और भाकपा के अवधेश राय के बीच मुकाबला होने वाला है। वहीं, मुंगेर में जदयू के दिग्गज नेता ललन सिंह के सामने राजद की अनिता कुमारी चुनौती पेश कर रही हैं। इसतरह चौथे चरण के लिए दोनों गठबंधनों के बीच जोर आजमाइश होने वाला है। जीत के दावे सभी के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन निगाहें जनता के मूड पर टिकी हुई हैं।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections