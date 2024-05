SRH vs LSG: ट्रेविस हेड ने 16 गेंद में ठोकी फिफ्टी, सनराईजर्स हैदराबाद की तूफानी बल्लेबाजी, टूट गए रिकॉर्ड

Highlights हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 166 रन का पीछा करते हुए तूफानी शुरुआत की सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मात्र 16 गेंद में ही अर्धशतक जड़ दिया

IPL 2024: सनराईजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 166 रन का पीछा करते हुए तूफानी शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मात्र 16 गेंद में ही अर्धशतक जड़ दिया। हैदराबाद ने पॉवर प्ले के 6 ओवर में 107 रन बना दिए। 6 ओवर में बनाए गए 107 रन आईपीएल इतिहास में पॉवर प्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

All Orange 🧡 at the moment in Hyderabad!



A half-century off 16 deliveries for Travis Head 🔥🔥



