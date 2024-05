सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, खड़गे ने किया स्वीकार, जयराम नरेश ने दी जानकारी

Highlights सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है पित्रोदा का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब उनके बयान को लेकर बवाल जारी है

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम नरेश ने जानकारी दी है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्ज़ी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है। सैम पित्रोदा का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब उनके बयान को लेकर बवाल जारी है। पित्रोदा ने हाल ही में कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चीनीयों की तरह और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है।

