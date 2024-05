UP Lok Sabha Elections 2024: मायावती पर हमला!, सपा मुखिया यादव ने कहा- भाजपा की मदद कर रहीं बसपा प्रमुख, जनता से दूर और प्रत्याशी क्यों बदल दिया

Highlights सपा किसी नेता ने मायावती को लेकर कोई कड़ी टिप्पणी की तो अखिलेश ने अपने नेता की ही आलोचना की. ऐसी सोच रखने वाले अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर दो बार मायावती के फैसले पर सवाल उठाए. बसपा स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद कर रही हैं.

UP Lok Sabha Elections 2024: समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार मायावती और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के फैसलों को लेकर आक्रामक हुए हैं. बीते बीस वर्षों में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनकी पार्टी को अपने निशाने पर नहीं लिया. बीते लोकसभा चुनावों के बाद भी जब मायावती ने अचानक ही सपा के साथ अपने गठबंधन को तोड़ा तब भी अखिलेश ने मायावती के फैसले की आलोचना नहीं की। यही नहीं जब सपा किसी नेता ने मायावती को लेकर कोई कड़ी टिप्पणी की तो अखिलेश ने अपने नेता की ही आलोचना की.

ऐसी सोच रखने वाले अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर दो बार मायावती के फैसले पर सवाल उठाए और साफ शब्दों में कहा कि बसपा स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद कर रही हैं. बसपा पूरी तरह से भाजपा के साथ है, इसलिए बसपा पर भरोसा ना करें. तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर इस तरह का बयान देना उनके बढ़े हुए हौसले को दर्शा रहा है. इसके चलते ही अखिलेश ने बसपा द्वारा सपा की राह में खड़े किए जा रहे अवरोधों को हटाने की रणनीति शुरू की है.

सपा नेता सुनील साजन का कहना है कि इस चुनाव में बसपा जीतने के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत में बाधा बनाने की मंशा के तहत अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं. इसले चलते यूपी की करीब 25 सीटों पर बसपा प्रत्याशियों से सीधे विपक्षी गठबंधन के समीकरण प्रभावित होने का खतरा है.

अब तो बसपा सुप्रीमो उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार बदल रही हैं, जहां उनके उम्मीदवार से भाजपा के प्रत्याशी को खतरा होने की संभावना होती है. ऐसी ही जौनपुर सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट काट कर अब वहां से श्याम सिंह यादव को उतारा गया है. ताकि सपा के बाबू सिंह को जीतने से रोका जा सके.

कहा तो यहा भी जा रहा है कि बसपा ने कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़ सहित कई सीटों पर भी प्रत्याशी को भाजपा के उम्मीदवार की मदद के लिए बदला हैं. बसपा की ऐसी रणनीति को देखते हुए ही अखिलेश यादव का धैर्य भी जवाब दे गया और उन्होंने मायावती के फैसलों पर सवाल खड़े करने का फैसला कर लिया.

इसी के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज में बसपा पर सीधा हमला बोला. वहां उन्होंने कहा कि बसपा के टिकट बदलाव से साफ जाहिर हो रहा है कि बसपा स्पष्ट तौर पर भाजपा की मदद कर रही है. इसके बाद उन्होंने बुधवार को पहले लखनऊ में फिर शाहजहांपुर में मायावती के उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने को मुद्दा बनाया.

अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है. अखिलेश के अनुसार, इस बार बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं.

इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है. इसीलिए मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया है. लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है. इसलिए हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप बसपा को वोट देकर अपना वोट खराब न करें. बसपा का पत्ता साफ होने वाला है.

ऐसे में जो बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए सामने से चुनाव लड़ रहे हैं, उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग, आरक्षण भी बचाएं. अखिलेश का बसपा पर किया गया यह सीधा हमला, क्या असर दिखाएगा, यह 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अब यूपी में सपा और बसपा के बीच सियासी जंग तेज होगी.

