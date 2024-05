Israel–Hamas war: राफा में इजरायल के टैंक घुसे, मार गिराए हमास के 20 लड़ाके, सामने आया वीडियो, देखिए

Highlights दक्षिणी गाजा के राफा शहर में मंगलवार, 7 मई की रात इजरायली टैंकों ने प्रवेश किया सैनिकों ने टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के काफिले के साथ राफा पर चढाई की लंबे समय से जारी जंग के कारण उत्तरी गाजा पूरी तरह तबाह हो गया है

Israel–Hamas war: दक्षिणी गाजा के राफा शहर में मंगलवार, 7 मई की रात इजरायली टैंकों ने प्रवेश किया। इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) के सैनिकों ने टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के काफिले के साथ राफा पर चढाई की। लंबे समय से जारी जंग के कारण उत्तरी गाजा पूरी तरह तबाह हो गया है। इस समय 12 से 14 लाख लोगों ने राफा में शरण ले रखी है।

आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि उसने गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा के फिलिस्तीनी क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया है। इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा क्रॉसिंग पर कब्जे को हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि इजरायल के इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव नए सिरे से भड़क सकता है।

राफा पर जमीनी हमले का संयुक्त राज्य अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है और दुनिया के बाकी देशों ने चेतावनी दी है कि यह वहां शरण लेने वाले लगभग 14 लाख फिलिस्तीनियों के लिए विनाशकारी होगा। माना जाता है कि हमास ने राफा में ही बाकी बचे बंधकों को रखा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह हमास के पूरी तरह खात्में से पहले जंग नहीं रोकेंगे।

मंगलवार की सुबह इजराइल की 401वीं ब्रिगेड ने राफा क्रॉसिंग में प्रवेश किया और कुछ ही घंटों में शहर पर नियंत्रण कर लिया। राफा में घुसते इजरायली टैंकों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो फुटेज में इजरायली सैनिकों को क्रॉसिंग पर अपना झंडा लहराते हुए दिखाया गया है।

इज़रायली सेना ने बाद में एक बयान में कहा कि राफा में एक मुठभेड़ में 20 हमास आंतंकियों को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि क्षेत्र में हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के अलावा सेना ने तीन ऑपरेशनल ठिकाने भी खोज कर नष्ट किए।

A precise counterterrorism operation to eliminate Hamas terrorists and infrastructure within specific areas of eastern Rafah began overnight, based on intelligence. pic.twitter.com/L2uVEdCVv9