Mission Gaganyaan: इसरो के मिशन गगनयान की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कही ये बात

Mission Gaganyaan: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का मिशन गगनयान सफलतापूर्वक शनिवार को लॉन्च किया गया। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से लॉन्च किया गया। पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इसरो को बधाई देते हुए पोस्ट किया और लिखा, "यह प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं

@इसरो..."

This launch takes us one step closer to realising India’s first human space flight program, Gaganyaan. My best wishes to our scientists at @isro. https://t.co/6MO7QE1k2Z