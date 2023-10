Mission Gaganyaan: गगनयान की अतंरिक्ष की ओर पहली परीक्षण उड़ान रवाना, श्रीहरिकोटा से हुई लॉन्चिंग

Highlights इसरो के गगनयान की लॉन्चिंग स्थगित हो गई है इसरो ने बयान जारी कर इसकी सूचना दी आज सुबह साढ़े आठ बजे मिशन लॉन्च होने वाला था

Mission Gaganyaan: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से गगनयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। सुबह साढ़े आठ बजे पहली उड़ान रद्द होने के बाद इसरो ने दुबारा परीक्षण उड़ान को संभव किया है। श्रीहरिकोटा से मिशन को लॉन्च कर दिया गया है और गगनयान अंतरिक्ष को ओर बढ़ चुका है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से लॉन्च गगनयान में गड़बड़ी आने के बाद इसका पता लगाकर इसे ठीक करके दोबारा लॉन्च का फैसला किया गया है। सुबह सुबह 10 बजे इसे फिर से लॉन्च किया जाएगा।

The reason for the Gaganyaan's TV-D1 launch hold is identified and corrected. The launch is planned at 10 am, tweets ISRO pic.twitter.com/xNXZwpUUVY

आज सुबह इसे लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी की गई थी लेकिन अब खबर है कि इसरो ने गगनयान की उड़ान को आज के लिए रद्द कर दिया है।

इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया, "लिफ्ट-ऑफ का प्रयास आज नहीं हो सका...इंजन इग्निशन नाममात्र पाठ्यक्रम में नहीं हुआ है, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या गलत हुआ। वाहन सुरक्षित है, हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या हुआ... हम जल्द ही वापस आएंगे... जो कंप्यूटर काम कर रहा है उसने लॉन्च रोक दिया है... हम इसे ठीक करेंगे और जल्द ही लॉन्च शेड्यूल करेंगे।''

#WATCH | Gaganyaan’s First Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) launch on hold



ISRO chief S Somnath says, The lift-off attempt could not happen today...engine ignition has not happened in the nominal course, we need to find out what went wrong. The vehicle is safe, we… pic.twitter.com/wIosu113oT