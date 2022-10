महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- भारत सरकार की औपनिवेशिक बसने वाली परियोजना शुरू की गई

Highlights महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। जम्मू में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की कोशिशों को नाकाम करना होगा। महबूबा मुफ्ती की यह प्रतिक्रिया सरकार के उस फैसले के बाद आई है जहां जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, अब जम्मू में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों का वोटर कार्ड बनेगा।

इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा, "नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ईसीआई के नए आदेश से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू में भारत सरकार की औपनिवेशिक बसने वाली परियोजना शुरू की गई है। वे डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका देंगे। जम्मू-कश्मीर के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने के भाजपा के प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे।"

BJPs attempts to create religious & regional divisions between Jammu & Kashmir must be thwarted because whether its a Kashmiri or a Dogra, safeguarding our identity & rights will be possible only if we put up a collective fight.