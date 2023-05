भारत के राष्ट्रपति के पास केवल संसद बुलाने की शक्ति, पीएम द्वारा भवन का उद्घाट संविधान के खिलाफः एमडीएमके

By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2023 09:59 AM

मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम ने कहा कि विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरा कारण यह भी है कि नई संसद के उद्घाटन के लिए सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा चुनी गई तारीख वीडी सावरकर की जयंती है।

