Maratha Reservation Protest: अजित पवार गुट के विधायक आवास में भीड़ ने लगाई आग, अब 49 लोग गिरफ्तार

मुंबई: महाराष्ट्र के बीड जिले में मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नेताओं की संपत्तियों को निशाना बनाकर हिंसा और आगजनी की कई घटनाओं के बाद सोमवार शाम को बीड जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बीड के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नंदकुमार ठाकुर ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा, "दंगा करने और जान खतरे में डालने के मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। रात में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और हालात नियंत्रण में है।"

अधिकारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बीड की जिलाधिकारी दीपा मुधोल मुंडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी कार्यालय, तालुकाओं के मुख्यालयों के साथ-साथ जिले से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के पांच किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लागू किया गया है।

पुलिस ने कहा था कि बीड जिले के माजलगाव शहर में सोमवार सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास में आग लगा दी गई और आरक्षण प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पथराव भी किया। समूह ने सोलंकी के आवासीय परिसर में खड़ी एक कार को भी आग के हवाले कर दिया।

विधायक का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह घटना हुई। इसमें राकांपा विधायक ने कथित तौर पर मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में बोला था और आमरण अनशन कर रहे मनोज जरांगे पर परोक्ष तौर पर टिप्पणी की थी।

#WATCH | Maharashtra | Maratha reservation agitators set fire to the NCP office in Beed City earlier this evening. Later they also set residences of NCP MLA Sandeep Kshirsagar and state's former minister Jay Kshirsagar on fire. Details awaited. pic.twitter.com/TcXSTsyuWm