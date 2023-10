Maratha Quota Protest: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ हिंसक, प्रदर्शनकारियो ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर किया पथराव, फूंके वाहन

Highlights आगजनी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक के घर पर पथराव किया भीड़ ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया

बीड: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन जोर पकड़ रहा है और राज्य में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले के मजलगैन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर हमला किया और पथराव किया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक के घर पर पथराव किया। भीड़ ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने घर पर पथराव करने के बाद उनके घर में आग भी लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से भीषण आग निकल रही है।

मराठा प्रदर्शनकारियों की चल रही भूख हड़ताल के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजलगांव में विधायक प्रकाश सोलंके के आवास पर पथराव किया और एक वाहन को आग लगा दी। खबरें हैं कि जारांगे पाटिल का कथित तौर पर अपमान करने के बाद भीड़ एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके पर भड़क गई।

एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके पार्टी के अजित पवार वर्ग से हैं। घटना सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के वक्त विधायक प्रकाश सोलंके और उनके परिवार के सदस्य घर में थे। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

Angry protestors pelted stones, torched a vehicle parked at MLA Prakash Solanke's residence at Majalgaon, Beed for his alleged remarks against the ongoing hunger strike of Maratha protestors. #MarathaReservationpic.twitter.com/8zjz28abNo