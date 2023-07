मणिपुर: वायरल वीडियो को लेकर भड़के आक्रोश के बाद दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

Highlights मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दूसरा आरोपी भी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया इससे पहले मुख्य आरोपी खुइरम हेरादास को दिन में थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया था मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

इंफाल: मणिपुरवायरल वीडियो मामले में दूसरा आरोपी भी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मुख्य आरोपी खुइरम हेरादास को दिन में थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया था। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मणिपुर के कांगपोकपी जिले में दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया है, जो 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित है। इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार मौत की सजा की संभावना पर विचार कर रही है।

बीरेन सिंह ने ट्वीट किया, "मेरी संवेदनाएं उन दो महिलाओं के साथ हैं, जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया, जैसा कि कल सामने आए व्यथित करने वाले वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए, मणिपुर पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। कार्रवाई की और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। ”

उन्होंने कहा, "फिलहाल गहन जांच चल रही है और हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाए। बता दें कि हमारे समाज में इस तरह के जघन्य कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है।"

