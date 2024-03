West Bengal: दुर्घटना में ममता बनर्जी को सिर पर लगी गंभीर चोट, पार्टी ने दी जानकारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक दुर्घटना में बड़ी चोट लगी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। टीएमसी ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर बनर्जी की चोट की खबर उनकी एक तस्वीर साझा करके दी, जिसमें उनके माथे से खून बहता देखा जा सकता है। टीएमसी ने लिखा, “हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी को बड़ी चोट लगी है।” पार्टी ने कहा, उनके सिर पर भारी चोट आई है।

Our chairperson @MamataOfficial sustained a major injury.

Please keep her in your prayers 🙏🏻 pic.twitter.com/gqLqWm1HwE — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 14, 2024

#WATCH | West Bengal CM and TMC chairperson Mamata Banerjee shifted being brought out of SSKM Hospital, in Kolkata.



Party says that she sustained "a major injury" on her head. pic.twitter.com/vFfqnZXXd1 — ANI (@ANI) March 14, 2024

#WATCH | West Bengal CM and TMC chairperson Mamata Banerjee leaves from SSKM Hospital, in Kolkata.



Party says that she sustained "a major injury" on her head. pic.twitter.com/t5E4U8DnUj — ANI (@ANI) March 14, 2024

Web Title: Mamata Banerjee suffers major injury in accident, taken to hospital, says TMC