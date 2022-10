26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी

Highlights कांग्रेस ने कहा कि वनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरों से हमें मिलकर लड़ना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी और उनके सार्थक कार्यकाल की कामना की

नई दिल्ली: कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को यह घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर को 6,825 मतों के अंतर से पराजित किया। बता दें कि खड़गे और थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए।

चुनाव में 9,385 वोट पड़े थे और इनमें से 416 वोट अवैध करार दिए गए। थरूर ने चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। थरूर ने एक बयान में कहा, "अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा, कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, जिम्मेदारी की बात है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं।"

