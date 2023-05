महाराष्ट्रः औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बाद अहमदनगर का नाम बदला!, अहिल्यानगर किया गया, CM एकनाथ शिंदे का फैसला, जानें क्या है इतिहास

Highlights अहिल्या देवी की 298वीं जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री नगर के चौंडी में कार्यक्रम की बधाई देने पहुंचे। अहमदनगर जिले का नाम बदलकर 'अहिल्यानगर' किया जाएगा।

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अहमदनगर जिले का नाम बदला जाएगा। शिंदे ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होल्कर के नाम पर अहमदनगर जिले का नामकरण करने का निर्णय लिया है। चौंडी में सभा को संबोधित कर रहे थे।

भविष्य में यह जिला अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अपने भाषण में मांग की थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अहिल्यानगर बनाना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत यह घोषणा की। अहिल्या देवी की 298वीं जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है।

Ahmednagar will now be AhilyaNagar !

That’s our Govt’s humble tribute to the fearless warrior queen Punyashlok Ahilyadevi Holkar..

अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची मागणी सातत्याने केली होती. माझे सहकारी राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर आणि इतरही नेते सातत्याने…