मध्य प्रदेश चुनाव: 'मामा शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी हैं', एमपी के नीमच में बोले राजनाथ सिंह

Highlights केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तुलना महान क्रिकेटर से की राजनाथ सिंह ने कहा, चौहान जानते हैं कि "मैच को अच्छी तरह खत्म करके कैसे जीतना है" कहा, मैं उन्हें राजनीति का 'धोनी' कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें पिछले 30 वर्षों से जानता हूं

भोपाल: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 'राजनीति का धोनी' कहा और कहा कि शुरुआत चाहे कैसी भी हो, चौहान जानते हैं कि "मैच को अच्छी तरह खत्म करके कैसे जीतना है"। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के सीएम की तुलना महान क्रिकेटर से की और कहा, "मैंने एमपी के सीएम को राजनीति के क्षेत्र में काम करते देखा है। अगर मैं कहूं कि आपके 'मामा' शिवराज सिंह चौहान राजनीति के 'धोनी' हैं, तो वह'' अतिशयोक्ति नहीं होगी।”

रक्षा मंत्री की ये टिप्पणियाँ मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आई हैं जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा, "मैं उन्हें राजनीति का 'धोनी' कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें पिछले 30 वर्षों से जानता हूं। शुरुआत चाहे कैसी भी हो, वह क्रिकेट में जीतना जानते हैं।"

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "यह शिवराज सिंह चौहान की कला है। लेकिन उन्होंने न केवल कला के आधार पर राजनीतिक सफलता हासिल की है, बल्कि उन्होंने एक कार्यवाहक की तरह लोगों की सेवा की है। इस तरह उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है।"

कार्यक्रम के दौरान सिंह ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमल नाथ पर भी निशाना साधा। यह कहते हुए कि गरीबों के सिर पर छत होनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्देश्य के लिए घरों को मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने (कमलनाथ) कहा कि वह 2 लाख घर नहीं बनाएंगे, जैसा कि मिंट की रिपोर्ट में बताया गया है।

