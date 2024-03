Loksabha Election Punjab 2024: पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 'आप' ने जारी की पहली लिस्ट, इन्हें मिला टिकट

Loksabha Election Punjab 2024: आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। आप के द्वारा एक लेटर भी पोस्ट किया। इस लेटर में 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। बताते चले कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है। यहां पर आप की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। सीएम भगवंत मान को भरोसा है कि उनके कामों पर जनता मुहर लगाएगी और 13 की 13 लोकसभा सीट आप की झोली में आएगी।

