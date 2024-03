Lok Sabha Elections 2024: "बीएसएफ वाले डराते हैं तो बताना मैं यहां पर हूं, उन्हें कानून की हद में रहना है", मालदा उत्तर के तृणमूल प्रत्याशी ने मतदाओं से कहा

Highlights बंगाल के मालदा उत्तर से चुनाव में खड़े तृणमूल प्रत्याशी ने की सुरक्षा बलों को लेकर विवादित टिप्पणी तृणमूल प्रत्याशी प्रसून बनर्जी ने मतदाताओं से कहा कि अगर अर्धसैनिक बल डराएं तो बताना, मैं हूं बनर्जी ने कहा कि मैं सभी बीएसएफ, अर्धसैनिकों को कानून के भीतर रहने के लिए कह रहा हूं

मालदा:पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे प्रसून बनर्जी ने मालदा में अपने प्रचार भाषण के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है।

पुलिस अधिकारी से नेता बने तृणमूल प्रत्याशी बनर्जी ने लोगों से कहा कि अगर अर्धसैनिक बल मतदान के दिन उन्हें डराने की कोशिश करेंगे तो वह स्वंय निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और उन्हें देखेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार प्रसून बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "मैं सभी बीएसएफ, अर्धसैनिकों को कानून के भीतर रहने के लिए कह रहा हूं। वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने दें। हम भी कानून के भीतर रहेंगे। अगर अर्धसैनिक आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बताएं कि मैं प्रसून बनर्जी हूं। मैं हूं यहां पर।“

बताया जा रहा है कि प्रसून बनर्जी ने यह बयान बीते रविवार को दिया है, जिसका वीडियो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने 'एक्स' हैंडल पर साझा किया है।

