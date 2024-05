Lok Sabha Election 2024: बृजभूषण शरण सिंह शरण सिंह का टिकट कटा! जानिए BJP किसे बना सकती है कैसरगंज से उम्मीदवार

Highlights Lok Sabha Election 2024: भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे सकती है Lok Sabha Election 2024: इसे लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी Lok Sabha Election 2024: अभी भाजपा में इसे लेकर मंथन जारी है

Lok Sabha Election 2024: भाजपा इस बार उत्तरप्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह शरण सिंह का टिकट इस बार काट सकती है। अब माना जा रहा है पार्टी उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देने जा रही है। गौरतलब है कि कैसरगंज से सांसद के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह भाजपा से विधायक भी हैं।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा आलाकमान की बृजभूषण शरण सिंह से कैसरगंज लोकसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई, माना जा रहा है कि इसी बातचीत में कंफर्म हो गया है कि भाजपा उनके छोटे बेटे को करण भूषण सिंह पर सहमति बन गई है। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनके टिकट को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना है।

#BreakingNews | BJP likely to give ticket to son of Brij Bhushan Sharan Singh- Karan Bhushan of Kaiserganj



