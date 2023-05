IMD ने जताई दिल्ली में आज हल्की बारिश-आंधी की संभावना, लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2023 09:50 AM

मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी की लहर कम होने की संभावना है क्योंकि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)