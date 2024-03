'राजा की आत्मा ईवीएम मे हैं': इंडिया ब्लॉक की मुंबई रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला

Highlights राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए कहा ईवीएम में हेरफेर का आरोप लगाया कांग्रेस नेता ने कहा, राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग में है इंडिया ब्लॉक के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ समापन

मुंबई: 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी वोटिंग मशीन में हेरफेर का आरोप लगाया और कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस नेता ने कहा, “सवाल यह है कि वह शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग में है।'' पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ दी और अपनी मां सोनिया गांधी के सामने कबूल किया कि वह "शक्ति" को चुनौती नहीं दे पाने और जेल जाने के डर से शर्मिंदा हैं।

उन्होंने कहा कि कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के खतरों का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा, “हिन्दू धर्म में एक शब्द है 'शक्ति'। हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमें यात्रा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आज मीडिया देश के महत्वपूर्ण मुद्दे - बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर मुद्दा नहीं उठाता है। ये सभी मुद्दे आज मीडिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं।”

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: At the conclusion ceremony of the Bharat Jodo Nyay Yatra, Congress leader Rahul Gandhi says, "There is a word 'Shakti' in Hinduism. We are fighting against a Shakti. The question is, what is that Shakti. The soul of the King is in the EVM. This… pic.twitter.com/lL9h9W0sRf