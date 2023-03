केरल: सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ सीएमडीआरएफ के दुरुपयोग का मामला, केरल लोकायुक्त की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

Highlights केरल के सीएम पिनाराई विजयन पर लगा सीएमडीआरएफ में हेराफेरी का आरोप मामला केरल लोकायुक्त की एक बड़ी पीठ को दिया गया मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ करेगी

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ मु्ख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में कथित हेराफेरी के मामले को केरल लोकायुक्त की एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है।

खंडपीठ के शुक्रवार को फैसले के खंडित फैसले के बाद मामले को लोकायुक्त के तीन सदस्यीय पीठ को भेज दिया गया है। इस फैसले को लोकायुक्त सिरिएक जोसेफ और उप लोकायुक्त हारुन उल-रशीद ने सुनाया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में हेराफेरी का आरोप लगा है, जिसके कारण वह जांच के दायरे में आए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, मामले में मुख्यमंत्री के अलावा पहली एलडीएफ सरकार (2016-21 ) के 16 मंत्री और तत्कालीन मुख्य सचिव शामिल हैं।

Kerala | Case against CM Pinarayi Vijayan over alleged misappropriation of Chief Minister's Distress Relief Fund referred to a larger bench of Kerala Lokayukta