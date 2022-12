बुर्का में डांस, इंजीनियरिंग कॉलेज के चार छात्रों को निलंबित किया गया, जानें पूरा मामला

मेंगलुरु: कर्नाटक के मेंगलुरु में एक कॉलेज के कार्यक्रम में बुर्का पहनकर डांस करने के लिए चार छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सामने आई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

वायरल हुए वीडियो में बॉलीवुड गाने पर एक स्टेज पर बुर्का पहनकर चार छात्र डांस करते नजर आ रहे हैं। सभी ने सिर से लेकर पांव तक का लंबा बुर्का पहन रखा था। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई थी।

St.Joseph Engineering College, #Mangaluru@SJEC_Mangaluru has suspended students who danced in #Burqa on a Bollywood song. College says students from muslim community itself barged on stage during an event,enquiry hs been ordered. This Dance was not part of approved program. pic.twitter.com/incilomjUf