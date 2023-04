मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ कारण जानना चाहता हूं; अमित शाह के बयान पर जगदीश शेट्टर ने कही ये बात

Highlights हुबली-धारवाड़-सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं केवल कारण जानना चाहता हूं कि जगदीश शेट्टर को टिकट क्यों नहीं दिया गया? जगदीश शेट्टर ने पूछा कि आपने (भाजपा) 73 पुराने लोगों को टिकट दिया है, जगदीश शेट्टार को क्यों नहीं?

भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस का दामन थामने वाले कर्नाटक के पूर्व सीएम और हुबली-धारवाड़-सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने पूर्व पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह के बयान के बाद जगदीश शेट्टर ने पूछा कि मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूं कि भाजपा ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया?

जगदीश शेट्टर ने कहा कि मैंने पार्टी को अपनी सेवाओं से मजबूत बनाया। भाजपा उत्तर कर्नाटक में मेरे और अन्य सभी नेताओं के प्रयासों के कारण मजबूत है। अमित शाह ने भी कारणों को लेकर कुछ नहीं बोला। मैं केवल कारण जानना चाहता हूं कि जगदीश शेट्टर को टिकट क्यों नहीं दिया गया?

