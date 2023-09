'पीएम विश्वकर्मा' योजना को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर कटाक्ष, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights कपिल सिब्बल पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 10 साल तक शिल्पकारों के बारे में भूल गए और 2024 से ठीक पहले उन्हें याद किया। सिब्बल का पीएम पर हमला मोदी द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 13,000 करोड़ रुपये की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने के एक दिन बाद आया है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह 10 साल तक शिल्पकारों के बारे में भूल गए और 2024 से ठीक पहले उन्हें याद किया। सिब्बल का पीएम पर हमला मोदी द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 13,000 करोड़ रुपये की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने के एक दिन बाद आया है।

कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "विश्वकर्मा योजना: हिंदू पौराणिक कथा: विश्वकर्मा दिव्य बढ़ई और देवताओं के हथियारों के मास्टर शिल्पकार थे...मोदीजी, राजनीति के दिव्य, मास्टर शिल्पकार से बहुत दूर हैं। 10 साल तक कारीगरों और बढ़ई को भूल गए! 2024 से ठीक पहले उनकी याद आई! सुविधाजनक। नहीं?" प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 'पीएम विश्वकर्मा' योजना की शुरुआत की।

Vishwakarma Scheme :

Hindu Mythology: Vishwakarma was divine carpenter and master craftsman of weapons of Gods…



Modiji, far from divine, master craftsman of politics



Forgot about craftsmen and carpenters for 10 years !



Remembered them just before 2024 !



Convenient. No?