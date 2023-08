राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बोले कपिल सिब्बल- "मैंने पहले ही कहा था कि..."

Highlights राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर सामने आई कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की शनिवार को प्रतिक्रिया सामने आई।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पहले मैंने कहा था कि विशेष दोषसिद्धि पूरी तरह से गलत थी। यह सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है, राहुल गांधी के लिए संसद न जाने का कोई अवसर नहीं है। अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की याचिकाएं दायर की जाएं तो अदालतों का इस्तेमाल किसी भी तरह से राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

