"शूट करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे हत्यारे, एक-दूसरे से अज्ञात थे", अतीक-अशरफ हत्याकांड पर सिब्बल ने किए सवाल

Highlights शुक्रवार को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के कुछ घंटे पहले अहमद के बेटे असद का अंतिम संस्कार किया गया था। 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में असद अपने एक साथी के साथ मारा गया था।

नई दिल्ली: माफिया-नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद सोमवार को राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने आठ बातें उठाईं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "अतीक और अशरफ (द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन)। अजीब: 1) रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए? 2) कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। 3) पीड़ितों को (अतीक और अशरफ) टहलाया जा रहा था।"

उन्होंने आगे लिखा, "4) मीडिया में खुले में क्यों लाया गया? 5) मौके पर मौजूद हत्यारे एक-दूसरे से अज्ञात थे? 6) 7 लाख से ऊपर के हथियार थे। 7) अच्छी तरह से शूट करने के लिए प्रशिक्षित! 8) तीनों ने आत्मसमर्पण कर दिया।"

Atiq & Ashraf

(The art of elimination)



Odd:

1) 10pm for medical check up ?

2) No medical emergency

3) made victims walk

4) open to media?

5) assassins unknown to each other at the spot ?

6) weapons above 7lakhs

7) well trained to shoot !

8) All 3 surrendered