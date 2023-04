बीजेपी स्थापना दिवस: जे पी नड्डा ने पार्टी के चुनाव चिन्ह 'कमल' को किया पेंट, काले रंग से सिंबल को दिया नया रूप, देखें वीडियो

Highlights पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी का आज 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पार्टी के चुनाव चिन्ह 'कमल' को पेंट किया है। उनके अनुसार, पीएम की अगुवाई पर पार्टी अपने उत्कर्ष पर पहुंची है लेकिन इसके बावजूद यह समय बैठने का नहीं है।

नई दिल्ली: बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने गुरुवार को पार्टी के चुनाव चिन्ह 'कमल'को पेंट किया है। उन्हें पहले से बनाए हुए 'कमल'के निशान पर काले रंग से रंगते हुए देखा गया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर जे पी नड्डा ने न केवल 'कमल' निशान को रंगा बल्कि इस दौरान वे पीएम मोदी की अगुवाई पार्टी की तरक्की का भी जिक्र किया है।

उन्होंने कहा है कि यह खुशी और गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पार्टी अपने उत्कर्ष पर पहुंची है लेकिन इसके बावजूद यह समय बैठने का नहीं है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर नड्डा ने पार्टी को और आगे ले जाने के लिए एक पल भी ना बैठने का संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह देखा गया है कि भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा दीवार पर पेंसिल से बने पार्टी के चुनाव चिन्ह 'कमल'को काले रंग से पेंट कर रहे है। वे पेंसिल से बनाए गए पार्टी के चुनाव चिन्ह 'कमल'पर ब्रश से चारो ओर रंग लगा रहा है। इस छोटे से वीडियो में पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव चिन्ह 'कमल'के बार्डर को पूरे काले रंग से रंगते हुए देखा गया है।

#WATCH | BJP National President JP Nadda paints the party's 'Lotus' symbol in Delhi, on BJP';s 44th foundation day. pic.twitter.com/S5mt9MBMAn