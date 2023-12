मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए कमलनाथ, जीतू पटवारी ने ली जगह

Highlights मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में यह बदलाव राज्य विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आया है पार्टी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है बयान में कहा गया है, पार्टी निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष श्री कमल नाथ के योगदान की सराहना करती है

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के रूप में कमल नाथ की जगह ली है। पार्टी में यह बदलाव राज्य विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आया है। शनिवार को एक प्रेस नोट में कांग्रेस ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।' इसमें कहा गया, "पार्टी निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष श्री कमल नाथ के योगदान की सराहना करती है।" उमंग सिंघार को सीएलपी लीडर और हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश का उपनेता बनाया गया है।

राऊ सीट से मौजूदा विधायक पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति के सह-अध्यक्ष थे। 2018 में उन्होंने राऊ से दूसरी बार चुनाव जीता। पार्टी का यह फैसला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान प्रमुख कमल नाथ के छिंदवाड़ा में यह कहने के कुछ दिनों बाद आया है कि वह अपनी राजनीतिक यात्रा को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। कमल नाथ ने कहा था, "मैं रिटायर नहीं होने जा रहा हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। देखते हैं बीजेपी सरकार में आपके बिजली के बिल कितने बढ़ जाते हैं!"

