JDU Meet: ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार ने संभाली कमान

नई दिल्ली: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पद छोड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया है।

इस इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी की कमान संभालने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से यह खबर सुर्खियों में थी कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद कमान संभालेंगे।

ऐसे में आज ललन सिंह के इस्तीफे ने इन अफवाहों को सही साबित कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में हुई पार्टी मीटिंग के दौरान ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है।

JD(U) president Lalan Singh proposes Nitish Kumar's name at national executive meeting to replace him at helm: Sources