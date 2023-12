WATCH: 'देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो....', दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता ने लगाए नारे

Highlights नीतीश कुमार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू का अध्यक्ष चुना गया बिहार के मुख्यमंत्री ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया पार्टी के मुताबिक पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल (यूनाइटेड) का अध्यक्ष चुना गया। नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस खुशी में दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और 'देश का प्रधानमंत्री कैसा हो?' 'नीतीश कुमार जैसा हो' के नारे भी लगाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

सिंह ने यहां बंद कमरे में हुई कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ दिया और कुमार के नाम का प्रस्ताव करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी को उनके नेतृत्व की आवश्यकता होगी, जबकि वह खुद अपना चुनाव लड़ने में व्यस्त होंगे। वह वर्तमान में लोकसभा में मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

