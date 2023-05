जम्मू-कश्मीरः 72 घंटों में चौथी मुठभेड़, बारामूला में एक आतंकी ढेर, राजौरी में फिर से गोलीबारी शुरू

जम्मू-कश्मीरः 72 घंटों में चौथी मुठभेड़, बारामूला में एक आतंकी ढेर, राजौरी में फिर से गोलीबारी शुरू

By सुरेश एस डुग्गर | Published: May 6, 2023 09:30 AM

राजौरी में भी सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों का पता लगाए जाने के बाद शनिवार तड़के फिर से गोलीबारी शुरू होने की सूचना है।

तस्वीरः ANI