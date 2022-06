कांग्रेस ने जयराम रमेश को तत्काल प्रभाव से बनाया मीडिया प्रभारी, संभालेंगे पार्टी के प्रचार-प्रसार का जिम्मा

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को तत्काल प्रभाव से एआईसीसी महासचिव के रूप में संचार, प्रचार और मीडिया सहित सोशल और डिजिटल मीडिया का प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले पार्टी के लिए जिम्मेदारी रणदीप सिंह सुरजेवाला देख रहे थे। वे कर्नाटक के महासचिव के पद पर बने रहेंगे।

पार्टी की ओर गुरुवार को इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें लिखा है कि पार्टी की अध्यक्षा ने जयराम रमेश को तत्काल प्रभाव से संचार, प्रचार, मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए महासचिव नियुक्त किया है। प्रेस नोट में आगे लिखा है, पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस दायित्व से मुक्त करती है। वे कर्नाटक के महासचिव बने रहेंगे। सुरजेवाला लंबे समय से पार्टी की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे थे।

Hon'ble Congress President has appointed Shri Jairam Ramesh as AICC General Secretary Incharge of Communication, Publicity and Media including Social & Digital Media with immediate effect. pic.twitter.com/wGOOC8zFyW