वीडियो: भारत ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया, सी-किंग हेलीकॉप्टर से दागी गई

Highlights भारतीय नौसेना ने एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया सी-किंग 42बी हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मंगलवार, 21 नवंबर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के सहयोग से सी-किंग 42बी हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

#IndianNavy in association with @DRDO_India successfully undertook Guided Flight Trials of #1st indigenously developed Naval #AntiShipMissile frm Seaking 42B helo on #21Nov 23.

A significant step towards achieving self-reliance in niche missile tech, incl seeker & guidance tech. pic.twitter.com/nbKI7ZuzDq