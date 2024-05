Narendra Modi In Azamgarh: 'देश-विदेश से जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, सीएए खत्म नहीं कर सकते', पीएम मोदी ने दी चेतावनी

Highlights सीएए पर बोले मोदी, इसे खत्म नहीं कर सकते हैं पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का काम शुरू हो गया

Narendra Modi In Azamgarh:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस-सपा और इंडिया गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि यह मोदी ही हैं जिन्होंने आपको बेनकाब किया है। आप एक पाखंडी, सांप्रदायिक हैं। आपने इस देश को 60 वर्षों तक सांप्रदायिक आग में जलने के लिए छोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं यह मोदी की गारंटी है 'देश-विदेश कहीं से भी, जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो'। मैं भी मैदान में हूं तुम भी मैदान में हो। लेकिन, आप सीएए को खत्म नहीं कर सकते।

