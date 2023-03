LAC पर गलवान और पैंगोंग में घोड़ों पर गश्त करते नजर आए जवान, क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भी भारतीय सेना ने की जारी

लेह: लद्दाख में एलएसी पर चीनी के विवाद के बीच भारतीय़ सेना ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इसमें जवान क्षेत्र में गश्ती के लिए अब घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सेना के जवान ने एलएसी के आस-पास के इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से सर्वे करते नजर आ रहे हैं।

#WATCH | Indian Army formations deployed near the Galwan valley have undertaken extreme activities such as surveying the areas near the Line of Actual Control on horses and ponies and half marathon over the frozen Pangong lake in recent months pic.twitter.com/81rwqPdUnH