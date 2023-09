Anantnag Encounter: क्या भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच रद्द होगा? विपक्ष ने खेल मंत्री से किया सवाल

Highlights शिवसेना नेता ने भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले आगामी विश्व कप मैच की स्थिति के बारे में सवाल उठाया क्या भारत-पाक विश्व कप मैच को द्विपक्षीय माना जाएगा और राष्ट्र की भावना के सम्मान में रद्द कर दिया जाएगा? दोनों देश 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप ग्रुप मैच में भिड़ने के लिए तैयार हैं

नई दिल्ली: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट मैच तब तक दोबारा शुरू नहीं होंगे जब तक पड़ोसी देश आतंकवादियों को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। लेकिन विपक्ष ने उनसे कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच आगामी विश्व कप मैच के बारे में सवाल किया।

ठाकुर का बयान जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में चल रही मुठभेड़ के बाद आया है जिसमें चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बहुत पहले फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैचों में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक वे आतंकवाद, सीमा पार हमलों और घुसपैठ को खत्म नहीं कर देते। मेरा मानना है कि हमारे देश और उसके नागरिकों की भावनाएँ इस रुख के साथ मेल खाती हैं।"

हालाँकि, ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने तीखी टिप्पणियाँ कीं और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आगामी विश्व कप मैच की स्थिति के बारे में सवाल उठाया। चिर-प्रतिद्वंद्वी 14 अक्टूबर को विश्व कप ग्रुप मैच में भिड़ने के लिए तैयार हैं।

एक्स पर चतुर्वेदी ने पूछा, “क्या अहमदाबाद में होने वाले दोनों विश्व कप मैच को द्विपक्षीय माना जाएगा और राष्ट्र की भावना के सम्मान में रद्द कर दिया जाएगा? एक मंत्री के तौर पर उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए और बीसीसीआई को भी।''

Will the World Cup Match between the two scheduled to be held in Ahmedabad be considered bilateral and be cancelled in respect of the sentiment of the nation? He should clarify that as a minister and so should BCCI. https://t.co/GYCeVrZLnu