अप्रैल के तापमान ने भारत के कई हिस्सों में गर्मी के तोड़े रिकॉर्ड: आईएमडी डेटा

अप्रैल के तापमान ने भारत के कई हिस्सों में गर्मी के तोड़े रिकॉर्ड: आईएमडी डेटा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 1, 2024 08:34 AM

1901 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से रात के तापमान के मामले में यह पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में सबसे गर्म अप्रैल था और औसत तापमान के मामले में तीसरा सबसे गर्म अप्रैल था।

प्रतीकात्मक तस्वीर