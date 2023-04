'अगर दम है तो वे महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर आएं और मैं अपने पिता के नाम के साथ आऊंगा', भाजपा को उद्धव ठाकरे ने ललकारा

Highlights इस रैली में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह उसके पिता के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है कहा- विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर कहा- ऐसी कौनसी डिग्री है जो वह किसी को नहीं दिखा सकते?

छत्रपति संभाजी नगर:महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की रैली में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ललकारा है। इस रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह उसके पिता के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने कहा, बीजेपी मेरे पिता को चुराने की कोशिश कर रही है। अगर उनमें दम है तो वे नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र आएं और मैं अपने पिता के नाम के साथ आऊंगा। वोटिंग के बाद भाजपा नहीं बचेगी।

इस रैली में पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए ठाकरे ने कहा, अगर पीएम मोदी को कुछ कहा जाता है तो ओबीसी का अपमान किया जाता है। पीएम ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है तो हमारी छवि का क्या? उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा ने विपक्षी दलों के भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लिया।

BJP is trying to steal my father. If they have guts they should come to Maharashtra with Narendra Modi & I will come with my father’s name. BJP won’t survive after the voting: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/bG0E2t1Do9