'मैं ठीक हूं मां, प्लीज आप और पिताजी खाना टाइम से खाना', उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूर ने मां को भेजा भावुक संदेश

Highlights उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को कुछ राहत मिली क्योंकि कुछ श्रमिकों ने 10 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद पहली बार अपने रिश्तेदारों से बात की बचाव दल के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह 6 इंच की पाइपलाइन के माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों के साथ सफलतापूर्वक संचार विकसित किया

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को कुछ राहत मिली, क्योंकि कुछ श्रमिकों ने 10 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद पहली बार अपने रिश्तेदारों से बात की। सिल्कयारा सुरंग ढहने के चल रहे मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बचाव दल के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह 6 इंच की पाइपलाइन के माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों के साथ सफलतापूर्वक संचार विकसित किया।

फंसे हुए मजदूरों में से एक, जयदेव ने सुरंग ढहने वाली जगह पर सुपरवाइजर से बात करते हुए बांग्ला में कहा, "कृपया रिकॉर्ड करें, मैं अपनी मां को कुछ बताऊंगा। मां, टेंशन कोरोनी आमी थिक अची। टाइम ए कहे नेबे। बाबाकेओ टाइम ए खेये नाइट बोल्बे (मां, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। कृपया आप और पिताजी समय पर खाना खाएं)।"

पर्यवेक्षक को सुरंग के अंदर फंसे लोगों से चिंता न करने और उन्हें जल्द ही बाहर निकालने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ता से पूछा कि क्या वह अपने माता-पिता को कुछ बताना चाहता है क्योंकि वॉयस रिकॉर्डिंग उसके माता-पिता को घर वापस भेज दी जाएगी।

फंसे हुए कुछ अन्य श्रमिकों ने भी अपने रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित किया और 10 दिनों से सुरंग में फंसे होने के बावजूद, उन्होंने असाधारण स्तर के धैर्य और साहस का परिचय दिया और अपने रिश्तेदारों से उनके बारे में चिंता न करने के लिए कहा।

