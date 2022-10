'उम्मीद है कि ट्विटर भारत सरकार के दबाव में आकर विपक्ष की आवाज नहीं दबाएगा': राहुल गांधी

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर अधिग्रहण को लेकर एलन मस्क को दी बधाई ट्विटर पर लिखा- आशा करता हूं कि ट्विटर अब नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करेगा बोले - भारत में सरकार के दबाव में आकर विपक्ष की आवाज नहीं दबाएगा

नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर का नया मालिक बनने पर एलन मस्क को बधाई दी और उम्मीद जताई कि अब यह माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच नफरत भरे भाषणों (हेट स्पीच) के खिलाफ कार्रवाई करेगा तथा भारत में सरकार के दबाव में आकर विपक्ष की आवाज नहीं दबाएगा।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘एलन मस्क को बधाई। मैं आशा करता हूं कि ट्विटर अब नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तथ्यों की जांच ज्यादा सटीक ढंग से करेगा और भारत में सरकार के दबाव के चलते विपक्ष की आवाज को नहीं दबाएगा।’’ विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोशल मीडिया मंच ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं।

जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नेड सहगल और कानूनी मामलों एवं नीति प्रमुख विजया गड्डे को हटा दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ भी साझा किया जिसमें दर्शाया गया है कि उनके ट्विटर अकाउंट के साथ ‘छेड़छाड़ की गई।’

Congrats @elonmusk.



I hope @Twitter will now act against hate speech, fact check more robustly, and will no longer stifle the opposition’s voice in India due to government pressure. pic.twitter.com/j2unZeYYj6