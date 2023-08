वीडियो: हवा में लटकी रह गईं रेल की पटरियां, बह गया पूरा ट्रैक, हिमाचल से आ रही हैं डराने वाली तस्वीरें

Highlights हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मचा है कहर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण बह गया कंडाघाट-शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रद्द

शिमला: हवा में लटक रही रेल पटरियों का ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में कालका-शिमला रेलवे ट्रैक की है। जुतोग और समर हिल रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 92/6-92/7 पर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण बह गया है। भारी बारिश से राज्य में रेल यातायात भी बाधित हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बताया है कि कंडाघाट-शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रद्द हो गई है।

लगातार हो रही बारिश और उफनाई नदियों के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में हिमाचल में मरने वालों की संख्या 29 तक पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर सोमवार को भी जारी है। शिमला में भूस्खलन के बाद मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर और फागली इलाके में एक अन्य स्थान पर भूस्खलन हुआ और मलबे से नौ शवों को बाहर निकाला गया है। फागली इलाके में कई मकान मिट्टी में धंस गए। इन दोनों स्थानों पर 15 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सोलन में बादल फटने से एक ही परिवार के सात सदस्यों की मौत हो गयी।

Heavy damage to Kalka-Shimla railway track due to heavy rain and landslides. The earth below the track and been washed away at one place.#Himachalpic.twitter.com/QIlSBJB3hf