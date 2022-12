हिमाचल प्रदेश: जयराम ठाकुर बने विपक्ष के नेता, पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का जताया अभार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर को विपक्ष का नेता चुना गया है। रविवार को लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्ति होने पर ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है।

जयराम ठाकुर ने कहा, इस अवसर के लिए मैं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभारी हूं। हाल में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा खाते में 25 सीटें आईं। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। जबकि आप खाता खोलने में विफल रही।

Shimla, Himachal Pradesh | I am grateful to PM Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda for this opportunity: Former CM Jairam Thakur on his appointment as Himachal Pradesh LoP pic.twitter.com/KIGWswBDOM